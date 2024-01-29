Общество 29 января 2024, 17:50 Тысячи новых машин скопились на парковке у бывшего завода Volkswagen под Калугой Autonews: у бывшего завода Volkswagen под Калугой скопились тысячи новых машин РИА «Новости»

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Сотни автомобилей скопились на парковке на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. О том, что происходит на предприятии и его окрестностях, сообщило Autonews.

Работу завод остановил еще в 2022-м, а в 2023-м его передали компании «Арт-Финанс», напомнило издание. Бывшее представительство группы Volkswagen в России переименовали в ООО «АГР» (дочернее предприятие «Арт-Финанса»). Производство машин должны были перезапустить к концу прошлого года, но сроки в итоге сдвинули на 2024-й.

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Расположен автозавод в долине речки Городенки, а с севера от него находится небольшая возвышенность, с которой открывается вид на парковку при заводе. По информации издания, на ней размещаются как минимум несколько тысяч автомобилей, сейчас их почти не видно из-за снега.

Корреспондент Autonews смог разглядеть, что на парковке есть машины марки Volkswagen. Издали эти кроссоверы показались схожими с моделью Tyron. Видны из-под снега и эмблемы Audi. Удалось опознать также Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8. Присутствуют на парковке и Chery Tiggo.

В АГР положение дел на предприятии не комментируют, но при этом подтверждают планы, что собираются возобновить выпуск авто с новым партнером. Объявить об этом могут в ближайшее время.