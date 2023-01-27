Общество 27 января 2023, 19:50 Тысячи найденных людей и сотни тонн продуктов нуждающимся. «Пятерочка» подвела итоги года Торговая сеть «Пятерочка» за год помогла 160 тысячам нуждающихся получить продукты

Читать 360tv в

Торговая сеть «Пятерочка» в рамках программы «Забота о сообществе» в 2022 году помогла более чем 160 тысячам нуждающихся получить продукты. Еще 1100 благодаря ей смогли вернуться домой, для 32 тяжелобольных детей удалось собрать средства на лечение.

Городские проекты

Компания построила городские воркаут-площадки в Омске, Калуге и Альметьевске, оснастила магазины оборудованием для людей с ограниченными возможностями по зрению, а также устроила тысячи мероприятий для местных сообществ.

Реклама

В «Пятерочке» уверены, что каждый должен иметь возможность участвовать в общественной жизни. Поэтому торговая сеть активно создает инклюзивное пространство для сотрудников и покупателей. Благодаря инициативе «Говорящий город», которая действует в рамках социального проекта по улучшению доступности магазинов, люди, у которых есть проблемы со зрением, могут сами ходить за покупками: им помогают информационные сообщения и сигналы звукового маяка. Специальным оборудованием в 2022 году оснастили 26 торговых точек в России. В конце года «Пятерочка» подписала Национальный инклюзивный договор, который поможет продолжить воплощение инклюзивной программы для людей с особыми потребностями.

В течение прошлого года продолжалось развитие проекта «Центры местного сообщества», который «Пятерочка» запустила в августе 2021-го. Число таких центров в России достигло 355. В каждом появились информационные доски, позволяющие соседям обмениваться объявлениями, а также шкафы для обмена книгами или другими предметами. В магазинах в рамках проекта проходят мастер-классы, лекции, творческие конкурсы и благотворительные мероприятия. В 2022 году в «Центрах местного сообщества» проходило более 2,5 тысячи мероприятий в месяц, в которых принимали участие суммарно около 60 тысяч человек.

Также в прошлом году начал работу второй экоцентр — в Санкт-Петербурге — благодаря кампании, запущенной «Пятерочкой» совместно с FMCG-партнером и проектом «Сборка» за год до этого. Посещение экоцентров побуждает к ответственному и экологичному образу жизни: в них проводятся не только прием вторсырья, но и лекции, мастер-классы. В 2022 году состоялось 70 образовательных мероприятий с участием около 11 тысяч человек. Благодаря действующим экоцентрам на переработку удалось передать более 26 тонн вторсырья.

Благодаря еще одному проекту ненужные книги жителей отправили в библиотеки и на переработку. Проект реализуется совместно с российским оператором по сбору и распределению книг RE: BOOKS. В магазинах сети «Пятерочка» в Москве и Санкт-Петербурге сдали 14,4 тысячи книг. Из них 2227 передали в сельские библиотеки Кемеровской, Ульяновской, Вологодской областей, Республики Хакасия и других субъектов. А из книг, находившихся в плохом состоянии, получилось четыре тонны вторсырья.

Благотворительные и социальные проекты

Особый фокус компания сделала на программы помощи нуждающимся, в первую очередь — проекты «Корзина доброты», «Островки безопасности» и «Конфетка доброты». В 2022 году «Пятерочка» запустила и программу фудшеринга — бесплатной передачи продуктов нуждающимся.

В акции «Корзина доброты» теперь участвуют 5,6 тысячи торговых точек — в 2022 году их число выросло на 70%. На 42%, до 371 тонны, увеличилось количество продуктов, которые компания передает нуждающимся.

В рамках инициативы «Конфетка доброты» «Пятерочка» перечисляет часть дохода с продаж клубничных леденцов на операции маленьким подопечным фонда «Линия жизни». Сумма пожертвований за 2022 год увеличилась на 70% и достигла почти 17 миллионов рублей. Дорогостоящую медпомощь получили 32 тяжелобольных ребенка.

Кроме того, активно развивался проект «Островки безопасности». В специальных зонах, которые есть во всех магазинах сети «Пятерочка», потерявшийся человек может обратиться к сотруднику за помощью, чтобы вернуться домой. «Островок безопасности» совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» за год помог вернуться домой 1160 людям (в том числе 59 детям), из них 22 требовалась срочная медпомощь.

Также в 2022 году компания организовала занятие «Острова приключений» для старших дошкольников и младшеклассников. Детям рассказывают об «Островках безопасности» в магазинах и других важных правилах поведения. Преподавателей обучили в Челябинске, Сыктывкаре и Нижнем Новгороде, Самарской области.