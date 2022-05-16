Тысячи молодых предпринимателей представят свой бизнес на ПМЭФ

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) на Петербургском международном экономическом форуме-2022 запустит мультимедийный проект, который даст возможность тысячам молодых российских предпринимателей презентовать свои стартапы участникам деловой и выставочной программы ПМЭФ.

Молодые бизнесмены смогут рассказать о своем бизнесе инвесторам, ведущим бизнесменам, руководителям регионов, министрам, представителям СМИ и получить необходимую поддержку для развития проекта.

С первого дня ПМЭФ-2022 на стенде Росмолодежи будут происходить трансляции лучших бизнес-кейсов в режиме open call.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева отметила, что формат open call является отличным инструментом, чтобы заявить о себе и показать проект.

«В любом проекте ведомства мы руководствуемся принципом соавторства и широкого вовлечения непосредственно целевой аудитории. Сейчас за счет освободившихся ниш на рынке, можно выйти совсем на другой уровень бизнес-сообщества. В экосистеме молодежного предпринимательства России есть тысячи успешных действующих кейсов, и это шанс для них обрести партнеров среди гостей международного форума, получить инвестиции или же сделать рекламу своему товару или услуге», — сказала Разуваева.

Чтобы принять участие в мультимедийном проекте нужно заполнить анкету по ссылке.

В рамках программы Росмолодежи запланировано множество разных мероприятий. Можно будет принять участие в нетворкинге, посетить менторскую гостиную, панельные дискуссии, лекции и открытые диалоги с участием молодых людей, представителей власти, лидеров бизнес-сферы и экспертов из иностранных государств.

В последний день форума 18 июня пройдет Международный молодежный экономический форум, где будут рассмотрены трансформации малого и среднего бизнеса, института наставничества и практик развития молодежного предпринимательства. Темами для обсуждения станут ключевые экономические и социальные вопросы, а также проблемы экологии. В дискуссиях примут участие как российские, так и зарубежные эксперты.

Соорганизаторами Международного молодежного экономического форума выступают Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и трек Росмолодежь.Бизнес.

Петербургский международный экономический форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Он проводится ежегодно с 1997 года, с 2006 — под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

ПМЭФ-2022 будет проходить с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге.