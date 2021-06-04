Тысячи деревьев и кустарников высадят на Ямале

В поселках и городах ЯНАО стартуют озеленительные работы, передает ИА «Север-Пресс».

В нынешнем году региональные власти намерены высадить около 4,5 тысяч саженцев кустарников и деревьев, а также более 814 тысяч цветов.

«Финансы на озеленение предусмотрены, и это один из вопросов, к которому мы относимся со всей серьезностью. Он требует системного, комплексного подхода», — обратил внимание мэр Ноябрьска Алексей Романов

Заместитель директора департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Земфира Тарасова добавила, что цветы будут высаживать в грунт после того, как установится теплая погода.

«Традиционно на Ямале высаживаются растения наиболее устойчивых видов, показавших хорошую приживаемость в условиях сурового сибирского лета», — напомнила чиновница.