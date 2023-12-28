Эксклюзив 28 декабря 2023, 19:21 «Тысяча рецептов». Шеф-повар объяснил, как приготовить лучшие новогодние салаты Шеф-повар Трусов посоветовал добавлять в оливье яблоко и свежемороженый горошек Pxhere

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В новогоднюю ночь многие россияне поставят на стол любимые салаты — оливье и селедку под шубой. Как сделать традиционные праздничные блюда вкуснее, «360» рассказал шеф-повар Роман Трусов.

Салат оливье на Новый год: секрет вкуса

Некоторые предпочитают заменять колбасу в оливье на мясо. Однако в первом случае салат получается вкуснее, отметил специалист. Главное — чтобы продукт был хорошего качества. Сделать блюдо сочнее поможет очищенное яблоко, его нужно нарезать кубиками.

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«Оливье — там тысяча рецептов, все готовят по-разному. Я добавляю горошек не консервированный, а свежемороженый. Чуть бланширую. Он такой ярко-зеленый получается, поинтересней», — рассказал шеф-повар.

В качестве заправки можно использовать майонез и сметану, смешав их в соотношении 50/50, тогда салат получится более нежным. На вкус влияет качество огурцов — их можно замариновать самостоятельно. Для этого овощ нужно очистить от кожуры, нарезать кубиком, а в качестве маринада использовать лимонный сок и соль.

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«Имеет значение размер кубика. Мне нравится, когда средний — четыре миллиметра», — поделился специалист.

Он добавил, что разницы в приготовлении салатов между российскими регионами нет. Отличается лишь качество продуктов, подчеркнул Трусов.

Селедка под шубой: что добавить в салат

Это блюдо следует готовить по классике, но есть один секрет, рассказал шеф-повар.

«Единственное, что я делаю перед тем, как выкладывать лук, — я его мариную. Соль, сахар, уксус. Потом выкладываю. Так, селедка, морковь, картофель, свекла. Стандарт», — отметил Трусов.

Чтобы салат выглядел более интересно, можно придумать разную подачу. Например, приготовить блюдо в виде рулета или полусферы, заключил специалист.