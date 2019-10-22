Тысяча лучших. Одобрен список победителей конкурса «Наше Подмосковье»

Сегодня экспертный совет одобрил список победителей конкурса «Наше Подмосковье». Теперь для вступления документа в силу нужна только подпись губернатора. В этом году лучшими проектами признали тысячу инициатив жителей Подмосковья. Каждая из них получит по 180 тысяч рублей.

Больше всего заявок подали в категории «Творчество и духовное наследие» — почти каждый третий проект, дальше следуют категории «Прорыв», «Экология» и «Волонтерство».

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня на экспертном совете еще раз обсудили работы победителей. Члены комиссии, куда входят известные общественные деятели, актеры и спортсмены устроили столь живое обсуждение, что было понятно: эти проекты запали им в душу.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы утвердили тысячу победителей — она есть. А кто есть кто, я вам сказать не могу, я могу сказать только свое субъективное мнение, что кое-какие проекты мне понравились чрезвычайно», — сказал актер, народный артист РФ, член экспертной комиссии Евгений Князев.

Источник фото: телеканал «360»

За 6 лет проведения конкурса в нем поучаствовали более 230 000 жителей Подмосковья, из которых 11 778 получили денежные премии. Главный критерий, которого придерживались эксперты при оценке — как конкретный проект изменит жизнь людей к лучшему. Эксперты отмечают: важно, чтобы все начинания продолжали жить и после премии.