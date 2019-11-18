Тысяча якутов спляшут танец Солнцу в честь моста через Лену

До тысячи жителей Якутска собрались в спорткомплексе «Триумф». Они исполнят древний танец «осуохай». Поводом для ритуальной пляски послужило решение построить мост через реку Лену. Федеральные власти уже одобрили проект.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, проект моста через реку Лену уже поддержали в профильных ведомствах, а также правительстве. Окончательное решение о строительстве переправы может быть принято до конца 2019 года. По словам главы региона, возведение моста уже одобрили федеральные власти и президент России Владимир Путин.

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В честь этого события и будет исполнен древний ритуальный танец солнцепоклонников. Так местные жители традиционно выражают свою радость по поводу значимых событий, касающихся общины. Древность этой пляски не поддается исчислению.

Мост через Лену соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные и пять региональных автодорог. также для местных жителей станут доступными Якутский речной порт и международный аэропорт «Якутск».

Ожидается, что к 2025 году мост будет введен в эксплуатацию. С открытием переправы круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится до 83%, уточнило РИА «Новости».