Тысяча якутов спляшут танец Солнцу в честь моста через Лену
По словам главы Якутии Айсена Николаева, проект моста через реку Лену уже поддержали в профильных ведомствах, а также правительстве. Окончательное решение о строительстве переправы может быть принято до конца 2019 года. По словам главы региона, возведение моста уже одобрили федеральные власти и президент России Владимир Путин.
Путину понравился проект моста через ЛенуПодробнее
В честь этого события и будет исполнен древний ритуальный танец солнцепоклонников. Так местные жители традиционно выражают свою радость по поводу значимых событий, касающихся общины. Древность этой пляски не поддается исчислению.
Мост через Лену соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные и пять региональных автодорог. также для местных жителей станут доступными Якутский речной порт и международный аэропорт «Якутск».
Ожидается, что к 2025 году мост будет введен в эксплуатацию. С открытием переправы круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится до 83%, уточнило РИА «Новости».