«Ты меня бьешь!» Издевательства над детьми в противотуберкулезном санатории попали на видео

Персонал противотуберкулезного санатория «Пионерская речка» в Красноярске оскорблял детей, угрожая им уколами и придумывая различные наказания. «360» публикует видео из лечебного учреждения.

В кадр попали сотрудники санатория, которые кричат на ребят, грубо хватают их за руки и обещают «дурку» тем, кто не слушается.

«Я тебе сесть сказала уже 15 раз!» — слышен голос одного из специалистов «Пионерской речки». Женщина обращается к сидящему на полу мальчику. Тот жалуется и говорит «Ты меня бьешь».

Другая сотрудница кричит еще одному плачущему школьнику, что его «в дурку увезут и обколят уколами».

Еще в одной части ролика, снятой, судя по всему, детьми, девочку с улицы ведут ставить в угол. Ее резко дергает за руку кто-то из работников санатория. Ребенок плачет и просит не наказывать его.

Сотрудников «Пионерской речки» уже отстранили от работы, в учреждении проводится проверка. В региональном министерстве здравоохранения заметили, что скандальное видео передали в прокуратуру. По словам родителей, чьи дети проходили лечение в санатории, они сами зачастую слушали грубость по отношению к маленьким пациентам.