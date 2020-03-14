«Ты и так умрешь»: Рамзан Кадыров призвал не бояться коронавируса и есть чеснок

Глава Чеченской республики призвал людей не бояться коронавируса. Он отметил, что все в любом случае умрут — не важно, из-за болезни или по другим причинам.

Такое заявление глава Чечни сделал во время совещания, на котором обратился к жителям региона. Его слова процитировала Русская служба «Би-би-си».

Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь Рамзан Кадыров.

Кадыров призвал чеченцев не пытаться умереть раньше уготовленной им смерти. Он отметил, что все кругом только и говорят о коронавирусе, хотя люди тысячами умирают от гриппа и других инфекционных заболеваний. Он подчеркнул, что перенести новый тип инфекции смогут жители, у кого «есть здоровье». Те же, у кого здоровья нет, не справятся с заболеванием. Поэтому глава Чеченской республики призвал всех укреплять иммунитет. Он посоветовал пить смешанный в воде лимон с медом и «сидеть» — тогда коронавирус до вас не доберется.

«Ешьте чеснок. Кровь чистая будет», — заключил Кадыров.

По последней информации, количество заболевших на территории России увеличилось до 59 человек. Пятеро из них — жители Подмосковья. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей серьезно относится к мерам, которые власти принимают, чтобы остановить распространение вируса. Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в Подмосковье можно узнать в Telegram-канале оперативного штаба региона.