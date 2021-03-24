«Ты будешь следующей». Свидетельнице убийства из-за ссоры в родительском чате угрожали расправой в суде

Светлана Кондратьева, которая снимала на видео убийство в офисе Сбербанка в Волгограде после ссоры в родительском чате, рассказала, что обвиняемый угрожал ей расправой. Об этом сообщил сайт V1.ru.

Арсен Мелконян, обвиняемый в убийстве риелтора Романа Гребенюка, в ходе судебного заседания пригрозил расправой свидетельнице, которая в момент драки находилась в офисе банка и снимала происходящее на видео.

«Арсен сказал: „Ты будешь следующей, готовься. Ожидание смерти хуже, чем сама смерть“», — передала женщина слова обвиняемого, которые он сказал ей в суде.

Кондратьева рассказала, что он произнес эти слова достаточно громко. Конвойные, которые слышали их, никак не отреагировали.

Во вторник в Волгограде провели очередное судебное заседание по делу об убийстве в отделении Сбербанка 23 октября 2020 года. Драка в банке произошла после ссоры в родительском чате, возникшей при выборе даты проведения теста для школьников. Один из участников конфликта подкараулил другого в банке и ударил его кастетом по голове, в результате он умер. Мелконяна обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть. Также обвинили его сестру и ее супруга. Сам Мелконян признал свою вину лишь в том, что ударил Гребенюка. По его словам, вся информация о конфликте в СМИ сфабрикована.