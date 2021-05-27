Twitter за один день получил штрафов еще на 19 миллионов рублей

Сеть микроблогов Twitter оштрафовали еще на 19 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Решение было принято по шести новым протоколам, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Постановление было принято мировым судьей судебного участка №422 Таганского района. Ранее суд уже оштрафовал Тwittеr на 8,9 миллиона рублей по еще трем эпизодам нарушения действующего законодательства. Таким образом, общая сумма штрафа, который должна оплатить соцсеть, составляет 27,9 миллиона рублей.

Размещение и неудаление запрещенной информации не единственные претензии к Twitter и другим иностранным соцсетям со стороны Роскомнадзора. Ранее РКН обязал их до 1 июля локализовать базы данных российских пользователей.

За отказ хранить персональные данные пользователей на территории России компаниям грозит штраф. Его максимальная сумма составляет шесть миллионов рублей.

В ноябре прошлого года за нарушение закона о локализации баз данных российский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей.