Twitter временно отключил возможность публиковать твиты с помощью SMS

Хакеры взломали микроблог главы Twitter Подробнее

«Мы временно отключаем возможность размещать твиты через текстовые сообщения SMS, чтобы защитить учетные записи. Мы скоро восстановим эту функцию на рынках, которым SMS нужны для надежной связи. Мы работаем над более долгосрочной стратегией для данной функции», — сказано в сообщении Twitter.

Компания не уточнила, когда она планирует восстановить эту функцию для пользователей.

Как пишет издание The Verge, функция публикации постов в Twitter через SMS была популярна на раннем этапе запуска соцсети. Сейчас пользователи редко прибегают к ней.

Также не сообщается, почему Twitter пошел на такие меры. Однако ранее стало известно, что хакерам удалось взломать аккаунт основателя компании Джека Дорси. Преступники выложили на его странице посты с оскорбительными расистскими и антисемитскими фразами.

Известно, что взломщики воспользовались уязвимостью в системе безопасности мобильных операторов. Хакеры опубликовали твиты на странице Дорси с помощью SMS.