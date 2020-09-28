facebook_pixel
    28 сентября 2020, 11:20

    Twitter удалил аккаунт РИА «Новости» из поиска

    Андрей Иванов

    Twitter применил санкции против РИА «Новости» и удалил аккаунт агентства из поиска. Теперь пользователи, которые не подписаны на его страницу, не смогут найти ее ни в России, ни в других странах.
    Twitter удалил аккаунт РИА «Новости» из поиска

    «Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — пояснили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

    Ранее Twitter удалил из поиска аккаунты RT и Sputnik.

    В августе платформа анонсировала маркировку аккаунтов СМИ, которые находятся под контролем государственных властей. Специальным значком теперь помечают и профили тех, кто участвует в международных отношениях: министров иностранных дел, послов и глав государств, у которых много подписчиков.

    В начале сентября Twitter и Facebook объявили о блокировке и удалении аккаунтов, которые якобы связаны с государственными структурами России.

    Новости SMI.FM