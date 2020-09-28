Twitter удалил аккаунт РИА «Новости» из поиска

Twitter применил санкции против РИА «Новости» и удалил аккаунт агентства из поиска. Теперь пользователи, которые не подписаны на его страницу, не смогут найти ее ни в России, ни в других странах.

«Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — пояснили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

Ранее Twitter удалил из поиска аккаунты RT и Sputnik.

В августе платформа анонсировала маркировку аккаунтов СМИ, которые находятся под контролем государственных властей. Специальным значком теперь помечают и профили тех, кто участвует в международных отношениях: министров иностранных дел, послов и глав государств, у которых много подписчиков.

В начале сентября Twitter и Facebook объявили о блокировке и удалении аккаунтов, которые якобы связаны с государственными структурами России.