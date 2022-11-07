Twitter сократил более 90% сотрудников своих представительств в Индии | 360°

Общество 07 ноября 2022, 15:43 Twitter сократил более 90% сотрудников своих представительств в Индии Bloomberg: Twitter уволил более 90% своих сотрудников в Индии за прошедшие выходные Википедия

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Компания Twitter сократила более 90% сотрудников своих представительств в Индии. Увольнения провели за прошедшие выходные, сообщило агентство Bloomberg.

В офисах компании в Мумбаи, Нью-Дели и Бангалоре насчитывались 200 сотрудников, из них работу не потеряли только десять.

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Под сокращение в числе других попали разработчики программного продукта и инженеры. Рабочего места также лишились специалисты по маркетингу, общественной политике и корпоративным коммуникациям.

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По данным агентства, после массовых сокращений в представительствах Twitter по всему миру останутся работать около 3,7 тысячи человек.

Twitter намерен отложить введение платной системы верификации аккаунтов до завершения промежуточных выборов в Конгресс, об этом сообщил RT. Ранее новый владелец соцсети Илон Маск заявил, что рассматривает возможность ввести функцию платных личных сообщений.