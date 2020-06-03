Twitter Рогозина перешел Роскосмосу

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«Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы», — объяснил РИА «Новости» это преобразование руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Рогозин создал свою страницу в Twitter в 2009 году. За это время на него подписалось более 766 тысяч пользователей. Роскосмос же завел аккаунт в 2014-м. Сейчас там 153 тысячи читателей.

В последние время посты глава госкорпорации часто не касались напрямую его работы. Так, на днях он назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем, но потом удалил это сообщение. По его словам, это произошло по ошибке.

Рогозин на своей странице также комментировал события, связанные с космосом и даже переписывался с представителями NASA. Недавно он обменялся репликами с главой SpaceX Илоном Маском, чья компания запустила на орбиту корабль Crew Dragon.