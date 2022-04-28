В Кремле усомнились в абсолютной свободе в Twitter при Маске

Абсолютная свобода слова в Twitter навряд ли будет возможна при его новом владельце Илоне Маске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, применительно к западным соцсетям в принципе сложно говорить о многообразии различных точек зрения.

Представитель Кремля добавил, что Россия относится к этой компании исходя из ее действий. В частности, он указал на цензуру, которую практикует Twitter, выборочные репрессивные действия в отношении отдельных клиентов, а также искажение информации и манипулирование фактами, сообщил «Интерфакс».

«Поэтому посмотрим, что будет при новом владельце. В настоящее время, если учесть, что это компания глобальная, мы уже слышали официальные голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы», — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, сейчас можно говорить о том, что есть большой вопрос касательно возможности существования в западных соцсетях полноформатной свободной палитры разных точек зрения.

Правление Twitter приняло предложение Маска о продаже соцсети за 44 миллиарда долларов 25 апреля. По словам Маска, главной целью сделки для него было общественное благо. Сделку планируют закрыть до конца года.