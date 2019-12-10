Twitter назвал самые популярные темы 2019 года

Первое место занял пожар в соборе Парижской Богоматери. Несущая конструкция здания вспыхнула 15 апреля. Шпиль Нотр-Дама обрушился, но хранившиеся в соборе произведения искусства и реликвии не пострадали.

Также пользователи часто искали информацию о начале эпохи Рэйва. Речь идет о 1 мая, когда в Японии взошел на престол новый император Нарухито.

На третьей строчке оказались события в Венесуэле. В начале года страну накрыли массовые акции и протесты после того, как Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Twitter проанализировал и другие запросы пользователей. Среди сериалов чаще всего обсуждались «Игра престолов», «Очень странные дела» и «Симпсоны». Из фильмов выделился эпизод «Мстители: Финал».

Количество репостов также заинтересовало специалистов соцсети. Больше всех их набрала фотография куриного яйца. Всего за месяц пост получил более 52 миллионов лайков и установил мировой рекорд.

В список попало и видео, где студенты убегали от желтого утенка.

Не остался без внимания и котик с короткими лапами, который мастерски перепрыгивает через высокую перегородку.