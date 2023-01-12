12 января 2023, 02:17
Twitter начнет продавать имена пользователей — СМИ
NYT: Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей
Американская социальная сеть Twitter, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, нашла новый способ увеличить свой доход. По данным источников New York Times, площадка хочет начать продавать имена пользователей.
С декабря сотрудники Twitter обсуждают продажу некоторых имен пользователей. Речь идет о проведении онлайн-аукционов, где можно предложить свою цену за имена, символы и цифры, которые следуют после значка @.
Реклама
Пока нет точной информации, намерена ли площадка развивать этот проект или будет только разовая акция. Однако, как утверждают СМИ, у Twitter дела идут плохо из-за оттока рекламодателей. Это связано с новой политикой Маска.
Реклама
Из-за падения акция компании Tesla и покупки Twitter состояние Маска значительно сократилось. Он лишился 200 миллиардов долларов, теперь бизнесмену принадлежит активов на 137 миллиардов долларов. Однако Маск не теряет веру в свои проекты. Он анонсировал появления в Twitter функции форматирования сообщения.
Реклама
Реклама