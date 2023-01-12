Общество 12 января 2023, 02:17 Twitter начнет продавать имена пользователей — СМИ NYT: Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей РИА «Новости»

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Американская социальная сеть Twitter, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, нашла новый способ увеличить свой доход. По данным источников New York Times, площадка хочет начать продавать имена пользователей.

С декабря сотрудники Twitter обсуждают продажу некоторых имен пользователей. Речь идет о проведении онлайн-аукционов, где можно предложить свою цену за имена, символы и цифры, которые следуют после значка @.

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Пока нет точной информации, намерена ли площадка развивать этот проект или будет только разовая акция. Однако, как утверждают СМИ, у Twitter дела идут плохо из-за оттока рекламодателей. Это связано с новой политикой Маска.

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Из-за падения акция компании Tesla и покупки Twitter состояние Маска значительно сократилось. Он лишился 200 миллиардов долларов, теперь бизнесмену принадлежит активов на 137 миллиардов долларов. Однако Маск не теряет веру в свои проекты. Он анонсировал появления в Twitter функции форматирования сообщения.