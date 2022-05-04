Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что социальная сеть Twitter может потерять пользователей из-за введения платной подписки. Об этом он сообщил Lenta.ru.

По словам эксперта, далеко не все люди, привыкшие к бесплатным соцсетям, готовы платить за их пользование. Такой шаг может привести к тому, что политические деятели начнут уходить с площадки.

Зыков также отметил непонятным тот факт, каким образом Twitter будет сортировать профили пользователей.

«Если я как обычный человек зарегистрировался в Twitter, а через время поменял должность и стал государственным деятелем, будут ли меня отслеживать представители Twitter, чтобы сделать мой аккаунт платным? Или это будет какой-то другой специальный аккаунт чиновника, о чем я сам должен буду сказать?» — задается вопросом аналитик.

Ранее стало известно, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявил, что социальная сеть будет по-прежнему бесплатной для обычных пользователей, а вот для политиков может быть введена платная подписка.