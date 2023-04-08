Общество 08 апреля 2023, 14:46 Twitch и «Википедии» грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенного контента Суд рассмотрит протоколы к Twitch и «Википедии» за неудаление запрещенного в РФ контента Unsplash

Читать 360tv в

Судебный участок мирового судьи в Москве зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении американского видеостримингового сервиса Twitch, являющегося дочерней структурой компании Amazon. Об этом сообщил ТАСС.

Компанию обвиняют в неудалении контента, запрещенного на территории России. О каком именно материале идет речь, не уточняется. Известно, что дело будет рассмотрено 18 апреля.

Реклама

Аналогичный протокол зарегистрировал в отношении компании Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия». Данный материал мировой судья рассмотрит 20 апреля. Если вина ответчиков будет доказана, то им грозят штрафы до четырех миллионов рублей.

Мировой судебный участок в Москве 6 апреля оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей. Поводом стал отказ удалить материал о запрещенной песне группы «Психея».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал создать в России аналог «Википедии» с проверенной информацией до того, как закрывать доступ к этому ресурсу в Рунете.