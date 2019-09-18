Творчество, спорт и туризм. Более 24 тысяч пенсионеров Подмосковья посетили бесплатные занятия с начала года

Более 24 тысяч пожилых жителей Подмосковья с начала года воспользовались бесплатными соцуслугами. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

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Проект «Активное долголетие» помогает пожилым жителям области поддерживать активный образ жизни. Пенсионеры могут выбрать, какие бесплатные занятия посещать.

С июня бесплатными стали занятия по рукоделию, скандинавской ходьбе, компьютерной грамотности, а также бассейн и творческие мастерские. Их посетили уже более 16 тысяч подмосковных пенсионеров.

Ознакомиться с перечнем бесплатных занятий, а также уточнить их расписание можно на портале dolgoletie.mosreg.ru или через мобильное приложение «Соцуслуги» в разделе «Активное долголетие».

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Все активности жители региона выбирали самостоятельно на портале «Добродел». Наибольшее количество голосов набрали такие активности, как скандинавская ходьба — 53%, бассейн — 36%, туристические поездки по Подмосковью — 30%. Всего в опросе приняли участие более 20 тысяч жителей.