Творческим россиянам предложили увеличить заработок на Boosty.to

Сервис Boosty.to запустил специальную программу поддержки блогеров. Компания решила отменить свою комиссию и позволить авторам получать 100% дохода от монетизации. Об этом написала «Газета.ru».

«Мы понимаем, что такие платформы, как Boosty.to сейчас как никогда нужны создателям контента — за последние две недели число регистраций авторов на сервисе выросло в четыре раза, а количество уникальных пользователей за сутки — почти в три раза. Мы хотим поддержать авторов, поэтому нами было принято решение полностью отменить свою комиссию. Мы заботимся о наших пользователях и делаем все возможное для их комфортной работы в любой ситуации», — сообщила директор по маркетингу Boosty.to и DonationAlerts Елена Иножарская.

Программа будет действовать с 14 марта по 14 апреля 2022 года. Авторы могут размещать на платформе свои посты, фотографии, видео. Также есть возможность ведения закрытых стримов, создания закрытых групп и чатов в Telegram.