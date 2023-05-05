Общество 05 мая 2023, 16:28 Творческие встречи и мастер-классы для детей пройдут в рамках книжного салона в Петербурге

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Международный книжный салон пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 мая. Организаторы мероприятия утвердили детскую программу, сообщил «Петербургский дневник».

Для детей подготовили творческие встречи с писателями, художниками и иллюстраторами. Также маленькие посетители смогут принять участие в тематических мастер-классах по созданию викторианских игрушек.

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Отмечается, что все четыре дня работы книжного салона будут начинаться с театрализованных представлений.