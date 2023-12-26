Общество 26 декабря 2023, 17:26 Твил.ру: Нижний Новгород возглавил рейтинг самых снежных городов России в декабре

Читать 360tv в

Аналитики сервиса Твил.ру, опираясь на сведения метеорологов, выяснили, что самым снежным городом России в декабре в этом году был Нижний Новгород. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

В рейтинг самых снежных годов также попали Екатеринбург, Новосибирск, Тула, Петрозаводск, Самара, Кировск, Иркутск, Пермь и Челябинск.

Реклама

Отдохнуть в Нижнем Новгороде в декабре с размещением в отеле на две ночи можно в среднем за 10 тысяч рублей.