Тверской суд оправдал самообороной мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек

В Тверском суде закончилось слушание дела Александра Зобенкова, которого подозревали в убийстве трех человек. Судьи признали его действия самообороной. Александр был освобожден из-под стражи сразу же после оглашения приговора. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в мае 2020 года на территории дома семьи Зобенковых. Женщина из соседнего дома попросила своего сына разобраться с Александром по поводу его собаки, которая распугивает коз. Молодой человек взял с собой троих друзей и направился в дом Зобенковых. Во время ссоры они напали на хозяина и на его друзей, которые находились в доме. Александр в ответ схватил нож и нанес несколько ударов пришедшим.

Трое мужчин скончались на месте. Зобенков сразу же вызвал скорую помощь и полицию. Во время суда он признался, что не хотел никого убивать. Он просто защищал свою семью и друзей.