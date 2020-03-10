Тверской клуб позвал на вечеринку «даже страшненьких» девушек

Реклама вечеринки, которую в соцсетях распространил один из клубов Твери, возмутила активисток. Заведение пообещало 8 марта отнестись даже к «страшненькой» девушке «как к человеку». Союз женщин России потребовал от рестораторов немедленно извиниться. «Страшненькие девушки» смолчали.

«Хотелось бы отметить некорректность данного анонса-рекламы в честь женского дня. Каждый человек индивидуален и красив по-своему, такого рода высказывания, как, например, „страшненькая подруга“, не являются допустимыми для публичного заведения», — заявила председатель тверского регионального отделения «Союза женщин России» Алина Кашицына. Ее слова привело РИА «Новости».

По словам активистки, ресторан просто обязан принести свои извинения. В какой это произойдет форме — неважно лишь бы сотрудники общепита поняли, что поступили нехорошо. Сойдет и опровержение в тех же соцсетях.

«Или видеоизвинения перед читательницами», — добавила Кашицына.

Тверской клуб ранее опубликовал в соцсетях приглашение отметить праздник. Ресторан объявил на своей территории «День женского равноправия». Клуб призвал девушек прийти на праздник, заявив, что даже к «страшненькой» девушке отнесется «как к человеку». Отдельные подписчики сочли рекламу сексистской.