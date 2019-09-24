«Тверские волки» убили еще 30 человек, кроме Круга

«Тверские волки» — банда, в которую входил убийца певца Михаила Круга Дмитрий Веселов — оказалась причастной к убийствам около 30 человек. Они уничтожали даже членов собственной банды.

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«На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства. Кроме совершения заказных убийств, устраняли членов банды, тех, кто „забелился“», — рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Денис Гуреев. Его слова привело РИА «Новости».

Основная масса совершенных убийств пришлась на 2000-е годы. В основном это период с 2000 по 2006 годы.

Певец был убит в собственном доме в 2002 году. Следственный комитет накануне, 23 сентября назвал имя убийцы. Им оказался член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов. После убийства артиста он прожил недолго: другой член банды, Осипов застрелил убийцу.

Следствие в отношении гибели Круга было закрыто в связи со смертью подозреваемого. Чтобы назвать имя убийцы артиста, правоохранителям понадобилось 17 лет.