Хоккейный в небе сыграли на борту самолета Ан-124. Видео

В Тверской области хоккейный матч сыграли прямо на борту самолета Ан-124 «Руслан». Видео сняли в грузовом отсеке воздушного судна, которое превратилось в хоккейную коробку, оно появилось в социальных сетях.

Пол грузового отсека Ан-124 застелили фанерой и залили настоящий каток. В самолете установили ворота. Игроки вооружились клюшками и решили погонять шайбу в воздухе. Импровизированный матч состоялся на высоте нескольких тысяч метров. Игра продолжалась до момента прибытия самолета на аэродром.

Самолет Ан-124, который создавался в Советском Союзе, ранее восхитил жителей Японии. Читатели одного из изданий отметили, что такие лайнеры до сих пор могут быть очень полезны для грузовых перевозок, и предложили использовать самолеты для глобальных поставок вакцин от коронавируса.

В апреле 2020 года Россия направила военный самолет Ан-124 с оборудованием и медикаментами в США для помощи в борьбе с коронавирусом. Посол России тогда назвал это историческим моментом.