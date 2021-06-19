Тверская область присоединилась к регионам с обязательной вакцинацией от коронавируса

В Тверской области ввели обязательные прививки против коронавируса для ряда сотрудников. Работодатели должны обеспечить минимум 60% из них вакцинацию первым компонентом вакцины до 18 июля.

Постановление о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям подписал главный государственный санитарный врач по региону Арнольд Выскубов. Об этом сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Прививки теперь обязательны для работников торговли, общепита, гостиничных услуг, МФЦ, общественного транспорта и такси. Пройти вакцинацию должны сотрудники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, ЖКХ, энергетики, а также театров, кинотеатров, концертных залов и спортивных объектов.

Обязаны привиться государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

«Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям <…> в срок до 18 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 18 августа — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции <…> не менее 60% от общей численности сотрудников», — отмечено в постановлении.

На людей с противопоказаниями к вакцинации требование не распространяется.

Выскубов отметил, что на протяжении двух последних недель в регионе отмечают рост новых случаев COVID-19 среди населения. На 18 июня суточная заболеваемость выросла на 42,3% по сравнению с началом месяца.

Тверская область стала седьмым регионом, который объявил об обязательной вакцинации для некоторых категорий населения. Ранее аналогичные меры ввели в Москве, Подмосковье, Кемеровской, Сахалинской и Ленинградской областях. Обязательная вакцинация групп риска началась в Туле.