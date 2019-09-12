Тверь окропили с неба святой водой для борьбы с пьянством

На Тверь в День трезвости вылили 70 литров святой воды для борьбы с алкоголизмом. Полет-благословение совершили 11 сентября.

«Вместе с иконой „Неупиваемая чаша“ мы летаем над Тверью с 2006 года, это уже городская реликвия. Хотите — верьте, хотите — нет, но однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем. И завязал. А сейчас с нами приехали две пары, которые воссоединились благодаря избавлению мужчины от пьянства в Твери», — рассказал изданию Tvernews председатель приходского совета собора в честь иконы «Неупиваемая чаша» Александр Горячев.

Тверь окропили митрополит Тверской и Кашинский Савва и отец Александр. Самолет стартовал 11 сентября с аэродрома Змеево. Священники облетели весь город с мощами тверских святых и прочитали молебен.

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Отец Александр добавил, что можно смеяться над крестным ходом, ведь смех продлевает жизнь. Он заявил, что они продолжат свои ежегодные полеты, несмотря на реакцию людей.

Издание отмечает, что этот крестный ход проводится в Твери уже 15 лет, причем его придумали именно здесь.