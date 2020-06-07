Туву закроют на карантин с 8 июня

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике карантин на две недели из-за коронавируса. Он сам только что переболел COVID-19 и выписался несколько дней назад.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва <…> 1. Установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва», — говорится в распоряжении главы республики, документ опубликован на сайте правительства Тувы.

Шолбан Кара-оол, кроме того, поручил тувинским Росздравнадзору и министерству здравоохранения постоянно мониторить наличие лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфекции в аптеках.

Министерство транспорта должно подготовить воздушные суда к экстренной эвакуации заболевших COVID-19. На дорогах, проходящих через границы муниципальных районов, поставят мобильные посты.

Глава Тувы поручил министерству общественной безопасности следить, чтобы граждане соблюдали режим полной самоизоляции и не покидали места проживания. Режим изоляции в республике продлен до 30 июня.

На улицах будут регулярно дезинфицировать скамейки, остановки и контейнерные площадки.

В Туве, по последней информации, выявили 1489 случаев заражения коронавирусом. Погибли два человека. Среди зараженных был глава Тувы Шолбан Кара-оол, он выздоровел 4 июня.