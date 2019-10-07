Тувинские дети выстроились в сердце в день рождения Путина

Путин в день рождения сразился с Трампом и добрался до Белого дома. Правда, только в игре Подробнее

В своем Facebook глава республики Шолбан Кара-оол написал, что «во флешмобе приняло участие более 200 юнармейцев, которые представляли республиканскую столицу — Кызыл и поселки Каа-Хем и Сукпак», сообщил сайт Ura.ru.

Ролик длится около минуты. На нем видно, как юнармейцы выстраиваются в поздравительную надпись и несколько раз кричат фразу «С днем рождения!»

Пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак сообщила, что акция состоялась около скульптуры «Царская охота» Даши Намдакова на набережной Енисея. По ее словам, подростки самостоятельно подготовили ролик, для съемок которого использовали квадрокоптеры, полученные по федеральному проекту «Точка роста».

Подарок президенту. Подмосковные мастера создали портрет Путина из дерева Подробнее

Ранее стало известно, что именно Туву Владимир Владимирович выбрал для отдыха в день своего 67-летия.

Глава государства прогулялся по сибирской тайге в компании министра обороны России Сергея Шойгу. В Сети появилось видео этой прогулки.