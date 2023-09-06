Эксклюзив 06 сентября 2023, 20:33 «Тут же на полгода чтения». Глава избиркома ДНР — об изучении законодательства Глава избиркома ДНР Высоцкий: законодательство РФ регулирует все аспекты

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Глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал «360», как с коллегами осваивал российское законодательство в сфере избирательных прав граждан — ФЗ № 67. Сначала документ показался членам комиссии очень сложным.

«Раньше у нас законодательно было несколько иное. Сейчас мы получили в руки огромный многостраничный нормативно-правовой документ, который регулирует абсолютно любую сферу и любой аспект деятельности нашей комиссии», — сообщил Высоцкий.

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Это предельно упростило работу. Однако объем документа при его получении вызвал испуг и замешательство, с улыбкой вспомнил глава избиркома ДНР.

«Первый раз, когда закон открыл, думаю: „Господи, тут же на полгода чтения!“ Примерно такая же реакция была и у моих коллег. Тем не менее при прочтении этого закона приходит понимание, что на самом деле все проще. Там нет никаких, либо они находятся в минимальном количестве, нерегулируемых спорных моментов», — поделился глава избиркома.

Ранее в ДНР подвели итоги последнего дня досрочного голосования на экстерриториальных участках. Высоцкий рассказал, что явка по итогам шести дней на выборах в Народный Совет ДНР составила 43,01%.