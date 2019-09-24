«Тут ближе к доктору». Сенатор Климов — о предложении Украины «передвинуть» морскую границу с РФ
Зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов обсудил с ИА НСН предложение украинской «Госгидрографии» начать «принудительные переговоры» с Москвой по установлению морской границы между Россией и Незалежной.
Украина решила «передвинуть» морскую границу с РоссиейПодробнее
Сенатор отметил ключевое слово в этом предложении — «принудительно». Он напомнил, что переговоры предполагают равноправие сторон, за исключением случаев, когда речь идет о капитуляции. А Россия, по словам Климова, не собирается ни перед кем капитулировать. И прежде, чем что-то обсуждать, необходимо сменить стилистику.
«Если какой-то гражданин из какого-то учреждения хочет заставить, причем не только президента Украины, но и президента России что-то делать, тут ближе к доктору все-таки», — заметил Климов.