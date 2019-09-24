Украина решила «передвинуть» морскую границу с Россией Подробнее

Сенатор отметил ключевое слово в этом предложении — «принудительно». Он напомнил, что переговоры предполагают равноправие сторон, за исключением случаев, когда речь идет о капитуляции. А Россия, по словам Климова, не собирается ни перед кем капитулировать. И прежде, чем что-то обсуждать, необходимо сменить стилистику.

«Если какой-то гражданин из какого-то учреждения хочет заставить, причем не только президента Украины, но и президента России что-то делать, тут ближе к доктору все-таки», — заметил Климов.