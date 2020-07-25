«Тусовочка идет»: поклонники Высоцкого устроили песнопения на Ваганьковском кладбище

Сотни поклонников творчества поэта и актера Владимира Высоцкого пришли на Ваганьковское кладбище, чтобы почтить его память в 40-ю годовщину со дня его смерти. Они поют песни и вспоминают своего кумира. Людской поток не иссякает с утра.

«В 09:00 кладбище открыли. Все зашли и вот до сих пор [здесь]. Кто-то приходит, кто-то уходит. Ну такая тусовочка идет да и все», — рассказал «360» представитель администрации Ваганьковского кладбища.

Собеседник отметил, что в том году людей было больше. Поклонники собираются у могилы поэта каждый год в день его рождения и в день смерти. Сегодня приезжал актер Никита Джигурда, а с ним 20 человек, рассказал собеседник «360».

Владимир Семенович Высоцкий умер 25 июля 1980 года. Ему было 42 года. Официальная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Три дня после смерти Высоцкого люди дежурили круглые сутки возле Театра на Таганке, где он служил. Во время гражданской панихиды на Таганской площади и близлежащих улицах собрались более сотни человек.