Тушу 13-метрового горбатого кита выбросило на остров Беринга

На побережье острова Беринга в Камчатском крае выбросило тушу тринадцатиметрового горбатого кита. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника «Командорский».

«Тринадцатиметрового горбатого кита выкинуло на остров Беринга. Во время патрулирования территории обнаружили выброшенного на берег мертвого исполина», — написали представители заповедника в Instagram.

В сообщении сказано, что специалисты научного отдела выехали на место и провели морфометрию, они взяли пробы тканей для исследований.

В конце мая мертвого горбатого кита нашли на юге Франции. Самым удивительным в этой ситуации было то, что это животное не водится в Средиземном море. Как выяснилось, кита обнаружили люди, отдыхающие на пляже Гро-дю-Руа. Его тело составило около семи метров. Увозить его пришлось на экскаваторе. После ученые вскрыли тушу, чтобы выяснить причины смерти кита. Но в СМИ ее не уточнили. По словам зоологов, обычно эти животные обитают в океане.