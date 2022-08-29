Тушившую лесные пожары под Рязанью авиацию перевели в другие регионы

В Рязанской области после тушения лесных пожаров задействованную в работе авиацию перевели в другие регионы. Такое решение приняли после стабилизации ситуации, пояснил замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

«Все, что касается тушения, — идет планово, на понятных, локальных участках длиной 11 километров. Это недоступные зоны, по которым работала авиация. Авиация со вчерашнего дня не работает, потому что уже нет необходимости работать в Рязани, они работают в других субъектах, где гораздо нужнее», — привел слова замминистра ТАСС.

Как уточнил Аноприенко, специалисты уже восстановили все поврежденные линии электропередачи. Населенные пункты обеспечили электричеством. На месте продолжает выполнять задачи наземная группировка.

«Она работает, конечно, на удалении. И ищем такие места, где мы можем спустить парашютистов-десантников, которые могут остановить движение пожаров на торфяных болотах», — отметил замглавы ведомства.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков пояснил, что основные работы происходят на восточной кромке лесного пожара. Остальные части уже неактивны.