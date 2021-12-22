Тушение пожара в томской «Ленте» осложнили угроза обрушения и задымление

Угроза обрушения кровли и сильное задымление существенно усложнили тушение пожара в томском гипермаркете «Лента», которое произошло накануне. Об этом РИА «Новости» рассказали в Главном управлении МЧС по Томской области.

«Пожару был присвоен наивысший — четвертый — ранг сложности. На место были направлены подразделения из всех пожарно-спасательных частей областного центра. В городе был поднят резерв. Очаг возгорания сразу найти не удалось: в первые минуты звенья газодымозащитной службы работали в условиях нулевой видимости», — объяснили в МЧС.

Огнеборцам в процессе тушения пришлось вынести из торгового центра четыре газовых и 20 углекислотных баллонов. При обнаружении угрозы обрушения кровли пожарных пришлось вывести из здания.

Свою вину в поджогу «Ленты» признал сотрудник одной из подрядных организаций, работавший в торговом зале. Мотив своего деяния он объяснил тем, что «задолбался» после двухнедельной работы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали поджигателя. В пожаре никто не пострадал.

Пожар произошел на торговой площади в пять тысяч квадратных метров. Более 200 сотрудников и посетителей были эвакуированы из здания. Для его тушения были задействованы 24 единицы техники и 86 пожарных.

Мама поджигателя оправдала мотивы сына тем, что у него «случился нервный срыв».