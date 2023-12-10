10 декабря 2023, 21:01
Турция привезет в Россию яйца
Россельхознадзор разрешил поставки яиц из Турции в Россию
Россельхознадзор согласовал поставку куриных яиц из Турции в Россию. С 8 декабря поставки разрешили 17 турецким предприятиям, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга», — указали в Россельхознадзоре.
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С 23 ноября возможность импорта яиц открыли для четырех предприятий из Турции.
По данным Росстата, рост цен на яйца побил все рекорды в магазинах. В ноябре стоимость этого продукта выросла на 15,1%. Для сравнения, остальные продукты питания подорожали лишь на 1,7%.
Ранее три крупные торговые сети согласились ограничить наценку на куриные яйца. Инициативу Федеральной антимонопольной службы в связи с резким ростом цен на этот продукт поддержали ретейлеры «Азбука вкуса», «Глобус» и «Верный».
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