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    28 октября 2020, 17:24

    Турция может ввести новые ограничения для туристов

    Артур Блянихов

    Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал ИА Ura.ru, что из-за распространения коронавируса турецкие власти рассматривают вероятность сократить авиарейсы в страну и ограничить заполняемость гостиниц.

    «Условно, если рейсов сейчас десять, то может стать два. Также, по нашей информации, рассматривается вариант сокращения квоты на заполняемость отелей до 40%», — поделился собеседник информагентства.

    По его словам, власти Турции обсуждают введение этих ограничений около месяца. Вероятность того, что их введут, достаточно высока.