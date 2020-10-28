Турция может ввести новые ограничения для туристов

«Условно, если рейсов сейчас десять, то может стать два. Также, по нашей информации, рассматривается вариант сокращения квоты на заполняемость отелей до 40%», — поделился собеседник информагентства.

По его словам, власти Турции обсуждают введение этих ограничений около месяца. Вероятность того, что их введут, достаточно высока.