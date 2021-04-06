Турция и РФ ведут переговоры о запуске на орбиту турецких спутников

Глава «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов рассказал, что компания ведет переговоры с Турцией о запуске турецких спутников на российских ракетах. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Газета.ru» отметила слова Лоскутова о том, что по линии «Роскомоса» ведутся переговоры о заключении с Турцией двустороннего соглашения о сотрудничестве.

«Более серьезные проекты, такие как пилотируемые полеты или что-то еще, возможны только при подписании этого соглашения», — добавил глава «Главкосмоса».