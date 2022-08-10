Турслет «Тайга» пройдет в Муравленко в конце лета

Туристический слет «Тайга» для людей от 18 до 35 лет состоится в Муравленко с 26 по 28 августа. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Участников разделят на команды по шесть человек. В первый день они разобьют палаточный лагерь, а также будут состязаться в конкурсе «Адская кухня» и представят свои «Визитные карточки».

Кроме того, для участников подготовили мастер-классы и другие соревнования, например, по проведению поисково-спасательных работ, действиям в чрезвычайных ситуациях, ориентированию на местности и так далее. Победители получат денежные призы и подарки.