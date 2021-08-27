Россия рассчитывает возобновить туристические потоки с Италией после решения вопроса о признании российских вакцин. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«Мы рассчитываем, что, как только будет утрясен вопрос с взаимным признанием вакцин, эти (туристические — прим. ред.) потоки возобновятся», — процитировал ТАСС слова российского министра.

Сергей Лавров также напомнил, что правительство России месяц назад приняло решение о возобновлении регулярного авиационного сообщения с Италией. Однако в итальянском Минздраве сообщили, что сейчас из России в Италию, несмотря на восстановленное авиасообщение, можно прибыть только по весомым причинам. Сюда входят экстренные случаи, рабочие визиты или лечение. Туристические поездки до сих пор не возобновлены.

В прошлом месяце итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано отметил, что допускает возможность открытия Италии для туристов из России уже в сентябре, если будет успешно завершен процесс регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» регулятором ЕС.