Турпоток по России вернулся к допандемийным показателям

Туристический поток по России по итогам прошедшего летнего сезона восстановился до уровня допандемийного 2019 года, в некоторых регионах даже превзошел его. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«В целом турпоток восстановился к 2019 году и даже перешел в рост во множестве регионов, кроме регионов с закрытыми аэропортами. Ожидаем в целом по стране 5-10% роста к 2019 году», — сказал он ТАСС.

Наиболее популярными внутрироссийскими регионами среди клиентов компании этим летом были Подмосковье, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды.

Другие опрошенные агентством туроператоры — Anex Tour, «Интурист», Tez Tour — также назвали Краснодарский край. Также клиенты «Интуриста» часто выбирали поездки в Крым, Калининградскую область, Дагестан.

Представители компании отметил, что Крым по итогам этого лета вновь оказался на втором месте в рейтинге популярных внутрироссийских направлений. Геленджик и Анапа сохранили прошлогодние объемы турпотока, несмотря на режим ограничения полетов в аэропорты.