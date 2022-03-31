Туроператоры завершили вывоз российских туристов из-за рубежа

Компании вернули всех туристов, которые организованно отдыхали за границей. Речь идет о более чем 100 тысячах человек. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Важнейшее решение — по поддержке туроператоров, которые в сложнейших условиях закончили вывоз и вернули всех наших организованных туристов, которые испытывали сложности с возвращением домой. Это чуть больше 100 тысяч человек», — сказала Догузова во время встречи российского Кабинета министров с представителями туриндустрии. Ее процитировал ТАСС.

По ее словам, правительство компенсирует все издержки и расходы туроператоров за несколько недель. Для удобства организаций в сфере туризма уже подготовлена подробная памятка по всем мерам поддержки.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что порядка 117 тысяч россиян, столкнувшихся с трудностями с возвращением на родину, вывезены из-за рубежа.