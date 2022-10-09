Туроператоры сообщили, что аннуляции путевок в Крым не превышают 25% | 360°

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Туроператоры сообщили, что аннуляции путевок в Крым не превышают 25%

Туроператор: по большей части туристы покидают Крым планово

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Крым покидают в основном те туристы, у которых закончился отдых. Аннуляции забронированных путевок не превышают 25%. Об этом РИА «Новости» рассказали представители крупных российских туроператоров.

«По аннуляциям — не более 25%. Туристы с дальними заездами на ноябрьские праздники или Новый год туры не аннулируют», — рассказали в «Интуристе».

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Путешественники отправляются отдыхать в Крым, несмотря ни на что.

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Те же, у кого отдых закончился по плану вчера, сегодня, задержавшись на сутки, благополучно отбывают. Об этом сообщил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении защиты транспорта на Крымском мосту после взрыва, в котором подозревают спецслужбы Украины. В результате диверсии обрушились два пролета автомобильной части моста, но движение машин удалось оперативно восстановить. Уже определены рабочие, которые восстановят поврежденный мост.

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