Туроператоры открыли бронирование путевок в Турцию

«Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью», — говорится на сайте ассоциации.

Некоторые компании готовы отправить туристов на отдых уже 1 августа. Цена туров варьируется от 50 тысяч рублей и выше. Кроме Турции, россияне смогу полететь еще в Великобританию и Танзанию.

О том, что Россия в августе возобновит авиасообщение с зарубежными странами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил, что россиянам не стоит ждать дешевых билетов после открытия границ. По мнению Канторовича, спрос сейчас будет большой, поэтому скидок и акций, скорее всего, не будет.