Туроператорам начнут платить за иностранных путешественников в Подмосковье

В Московской области будут платить субсидии фирмам, организующим туры для иностранцев. Проект разработал Комитет по туризму Подмосковья.

Размер субсидии составит 2,5 тысячи рублей за ночевку одного иностранного туриста. Деньги предоставят туроператорам при условии, что в заявке фирмы будут как минимум 50 человек. При этом продолжительность тура должна быть не менее одной ночевки.

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В проекте принимают участие 15 городов Московской области. Среди них Сергиев Посад, Волоколамск, Клин, Истра, Зарайск, Красногорск. Посетить по программе их могут жители 47 стран.

Всего в этом году на поддержку туроператоров по въездному туризму потратят 5 миллионов рублей, а в 2020-м еще больше — 10 миллионов рублей. Деньги предусмотрены региональным проектом «Экспорт услуг в Московской области».

Подробнее о предоставлении субсидий туроператорам можно узнать на официальном сайте Комитета по туризма Московской области.