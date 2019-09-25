Туроператорам начнут платить за иностранных путешественников в Подмосковье
Размер субсидии составит 2,5 тысячи рублей за ночевку одного иностранного туриста. Деньги предоставят туроператорам при условии, что в заявке фирмы будут как минимум 50 человек. При этом продолжительность тура должна быть не менее одной ночевки.
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В проекте принимают участие 15 городов Московской области. Среди них Сергиев Посад, Волоколамск, Клин, Истра, Зарайск, Красногорск. Посетить по программе их могут жители 47 стран.
Всего в этом году на поддержку туроператоров по въездному туризму потратят 5 миллионов рублей, а в 2020-м еще больше — 10 миллионов рублей. Деньги предусмотрены региональным проектом «Экспорт услуг в Московской области».
Подробнее о предоставлении субсидий туроператорам можно узнать на официальном сайте Комитета по туризма Московской области.