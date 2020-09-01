Турок поджег деревья, чтоб «проверить сознательность граждан»

Местные жители увидели это и вызвали пожарных. Никто не пострадал. На этом мужчина не успокоился. Он расстроился из-за выброса мусора в море и поломал шезлонги и зонтики на пляже в знак протеста.

После этого его задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. Там у него нашли отклонения. Нарушителя отправили в психиатрическую больницу.