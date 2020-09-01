Турок поджег деревья, чтоб «проверить сознательность граждан»
Житель Турции по имени Мурат поджег деревья на территории школы. Он объяснил это тем, что «хотел проверить сознательность граждан». Об этом сообщило РИА ФАН.
Местные жители увидели это и вызвали пожарных. Никто не пострадал. На этом мужчина не успокоился. Он расстроился из-за выброса мусора в море и поломал шезлонги и зонтики на пляже в знак протеста.
После этого его задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. Там у него нашли отклонения. Нарушителя отправили в психиатрическую больницу.