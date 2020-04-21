Турочакский район в Республике Алтай изолировали из-за коронавируса

На границе Турочакского района в Республике Алтай выставят патрульных. Въезд и выезд оттуда уже ограничен из-за заражения коронавирусом вахтовиков.

Такое решение принял глава Республики Алтай Олег Хорохордин после того, как COVID-19 подтвердился у двух строителей из Томской области. Они работали в регионе вахтовым методом. Сейчас эти люди уже вернулись домой. Об этом заявили в пресс-службе правительства Республики.

«С 21 апреля запрещен въезд и выезд в район, кроме жителей, имеющих регистрацию. Допускается следование транзитом через район без остановки и стоянки», — сказано в сообщении пресс-службы.

Патрульные посты будут находится на границах на границах Турочакского района с Алтайским краем и Кемеровской областью. Также усилены ограничительные меры во всей Республике. Приехавшие туда люди из других регионов отправятся на карантин.

«Кроме того, все государственные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых переведены на 14-дневный вахтовый режим работы персонала», — заявили власти региона. Сотрудники этих учреждений с признаками ОРВИ будут сдавать тест на коронавирус.

По последним данным, COVID-19 подтвердился у восьми жителей Республики Алтай. Однако в соседнем Алтайском крае зараженных намного больше — 127. Ранее стало известно, что у 37 горняков края нашли коронавирусную инфекцию.